Сотруднице санатория "Беларусь" дали 6 лет за "агентурную деятельность"

Минский городской суд 11 июня приговорил к шести годам лишения свободы гражданку Литвы, сотрудницу санатория "Беларусь" в Друскининкае Эляну Романаускене. Ее признали виновной по ст. 358-1 уК ("агентурная деятельность").

Процесс проходил в закрытом режиме. По информации государственных СМИ, ее обвинили в "неоднократном предоставлении информации о прибывших на отдых гостях, в том числе высокопоставленных белорусских чиновниках". Утверждается, что она предположительно была завербована литовскими спецслужбами более 10 лет назад.

Как ранее сообщало литовское издание 15min, Романаускене могли задержать еще в прошлом году, когда она возвращалась в Литву из Беларуси, где гостила у родственников.

Ранее к девяти годам лишения свободы за измену государству был осужден бывший главный врач санатория "Беларусь" в Друскининкае Андрей Кобель. Он был обвинен в сотрудничестве с департаментом госбезопасности Литвы.

Санаторий "Беларусь" в литовском Друскининкае принадлежит Белорусскому республиканскому центру по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.