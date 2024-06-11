Мобильная связь в СГ после отмены роуминга не будет безлимитной

После отмены роуминга между Беларусью и Россией тарифы мобильной связи не будут безлимитными. Об этом заявил посол в РФ Дмитрий Крутой 10 июня по итогам заседания группы высокого уровня (ГВУ) Совета министров Союзного государства.

"Потому что это высокая нагрузка на операторов ", - сказал дипломат, слова которого цитирует пресс-служба посольства.

Он отметил, что лимитировать тарифы — "промежуточное решение ГВУ".

Кроме того, пока прошел только первый этап решения вопроса с роумингом — была отменена плата за входящие звонки. Вместе с тем, подчеркнул он, граждане “сталкиваются с проблемой дороговизны исходящих звонков и интернет-трафика, потому что все пользуются социальными сетями, мессенджерами и навигаторами”.

"Как выяснили наши операторы, это три основные функции, на которые расходуется трафик. Учитывая, что есть протокол безопасности между нашими странами, он отдельно отрабатывается сейчас специализированными структурами. Есть и экономический вопрос непосредственно самих тарифов", - сказал Крутой.

Посол сослался на данные Международного союза электросвязи за 2023 год, отметив, что в среднем жители планеты в роуминге пользуются "тарифами, не превышающими 300 минут исходящих звонков и 20-25 гигабайтов трафика в месяц".

"Вот примерно эту формулу мы положили в сегодняшнее решение и поручили нашим регуляторам посчитать финансово-экономическую модель", - пояснил дипломат.