Премьер Бельгии уходит в отставку из-за провала на выборах

Глава правительства Бельгии Александр де Кроо официально сообщил, что подаст в отставку в понедельник, сообщает бельгийская Le Soir.

Бельгийский премьер признал поражение своей партии и поздравил победителей выборов, консервативную партию N-VA, которая придерживается идеологии фламандского национализма. На национальных выборах N-VA получили более 18%, а партия премьера, либеральная Open VLD – менее 6%. В Бельгии одновременно с выборами в Европарламент проходили национальные парламентские выборы.

"Для нас это был особенно тяжелый вечер, мы проиграли. С завтрашнего дня я подаю в отставку с поста премьер-министра. Но либералы сильны. Мы вернемся", – заявил он.

Несмотря на невысокий результат партии, однопартийцы приветствовали аплодисментами выступление де Кроо и поддержали его.

Премьер заявил, что его преемник, новый полноценный глава правительства Бельгии, должен быть назначен "быстро". Впрочем, эта скорость зависит от формирования коалиции.