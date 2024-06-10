Последнее обновление: 10.06.2024 10:53

Макрон распустил парламент Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к народу Франции в воскресенье объявил о досрочном прекращении полномочий парламента после провала на евровыборах.

Экзитполы показали, что "Национальное объединение" – праворадикальная партия, которую чаще всего ассоциируют с ее неформальным лидером Марин Ле Пен – станет безусловным лидером с ожидаемым показателем в 31,5%.

Это более чем вдвое превышает показатели списка центристских и либеральных политиков из партий, поддерживающих Макрона. Пропрезидентский список получил второе место, но лишь с 15,2% (на прошлых евровыборах было 22,4%).

Кроме того, на грани преодоления 5% барьера находится еще один праворадикальный список, "Реконкиста", что дополнительно свидетельствует о росте ультраправых.

Этот результат "не является хорошим для партий, которые защищают Европу", заявил Макрон, добавив, что ультраправые набирают популярность повсеместно на континенте.

"Я не могу действовать так, будто ничего не произошло... Именно поэтому, проведя консультации, предусмотренные статьей 12 нашей Конституции, я решил снова предоставить вам выбор нашего парламентского будущего путем голосования", – добавил он.

"Через несколько минут я подпишу указ о созыве парламентских выборов. Они состоятся 30 июня – первый тур, и 7 июля – второй тур", – добавил президент Франции.

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