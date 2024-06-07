Последнее обновление: 07.06.2024 17:29

Мининформ Беларуси разрешил пиратскую трансляцию футбольных матчей чемпионата Европы

Мининформ Беларуси обновил список спортивных мероприятий, права на трансляцию которых принадлежат правообладателями из недружественных стран, следует из постановления ведомства №9 от 5 июня 2024 года.

Речь идет о таких правообладателях как зарегистрированные в Швейцарии Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Согласно документу, белорусское ТВ получило разрешение на пиратскую трансляцию чемпионата Европы по футболу (УЕФА ЕВРО-2024); матчей УЕФА Лиги наций; товарищеских матчей с участием национальной сборной Беларуси по футболу, а также чемпионат мира по пляжному футболу-2024.

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