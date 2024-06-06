НАТО хочет давать Украине больше разведданных о средствах РЭБ Росссии

НАТО планирует расширить сотрудничество с Украиной в сфере разведданных. Об этом заявил помощник генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Давид ван Вил.

Альянс готовит соглашение, которое вводит новые рамки для обмена разведывательными данными с Украиной, рассказал Ван Вил во время первого форума оборонных инноваторов в Кракове, сообщает Bloomberg.

По его словам, работу над ним планируют завершить к юбилейному саммиту НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

НАТО также намерено обмениваться с Украиной разведданными о возможностях России в области радиоэлектронной борьбы. Ван Вил заявил, что Альянс также хочет помочь Украине стать крупным поставщиком технологий после окончания войны.

"Украинцы внедряют инновации с очень высокой скоростью. Но, конечно, россияне не глупые. Это означает, что инновации на поле боя - не статичная вещь. Это больше похоже на шахматы", - добавил он.