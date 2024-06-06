Последнее обновление: 06.06.2024 17:12

В Чехии пассажирский поезд столкнулся с грузовым

Поздно вечером 5 мая в Чехии произошло лобовое столкновение пассажирского экспресса RegioJet 1021 с около 300 пассажирами, следовавшего в украинский Чоп, и грузового поезда ČD Cargo из 21 вагона.

Больше всего пострадал первый вагон пассажирского поезда, расположенный за локомотивом.

В результате столкновения четыре человека погибли и еще 23 пострадали, из них трое – с серьезными травмами. Машинисты остались живы, из них один в больнице, второй не нуждался в госпитализации.

На место прибыли многочисленные спасательные команды и срочно приехали министры внутренних дел и транспорта Чехии.

Глава Минтранспорта Мартин Купка сказал, что пока рано говорить о первопричинах аварии. Обстоятельства будут расследовать в специальном отделе железной дороги.

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