Конгресс США требует от Белого дома свободы действий Украины в применении оружия

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что нынешний подход "частичных разрешений" Украине на использование американского оружия неправильный, и планирует поднимать этот вопрос в общении с Белым домом.

"Я не считаю, что мы должны заниматься микроменеджментом военных усилий в Украине. Я считаю, что нам нужно дать им оружие, необходимое для защиты, и для того, чтобы дать отпор россиянам. Я не согласен с президентом в этом. Я уже говорил об этом, и буду говорить снова. Мы будем вести разговоры с Белым домом об этом", – заявил Джонсон.

Ранее в тот же день лидеры демократов в Палате представителей также выразили надежду, что все ограничения на использование оружия США против России будут сняты.

В частности, председатель комитета по международным отношениям Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что логика американской администрации затрудняет эффективное применение Украиной того, что предоставляют США.

"Мы выделили эти деньги с целью вооружить Украину, чтобы они выиграли эту войну. И каждый раз, когда мы ограничиваем или сдерживаем их – это противоречит намерениям Конгресса... Джейк Салливан использует этот половинчатый подход в течение последних двух лет", – прокомментировал Маккол, напомнив, как на первых этапах войны все виды вооружения считали «слишком провокационными».