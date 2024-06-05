Беларусь установила дипотношения с бывшим Свазилендом

Беларусь установила дипломатические отношения с Королевством Эсватини – небольшой страной, граничащей с северо-северо-восточной частью ЮАР, ранее носившей название Свазиленд.

Эсватини – абсолютная монархия с населением около 1,2 млн. человек, которой с 1986 правит король Мсвати III, известный своим богатством и многочисленными женами, которых выбирают из десятков тысяч юных девственниц на ежегодном празднике «Танец тростника». Всего у короля 36 детей от 15 жён.

В 2024 году Эсватини, не имеющее выхода к морю (порт на реке в 150 км от океана) засветилось в списке стран, регистрирующих теневой флот РФ, перевозящий нефть по ценам, превышающим введенный в рамках санкций ценовой потолок.

Решение установить дипотношения с Эсватини МИД Беларуси объяснил «изменением международной и региональной обстановки», характеризующейся растущим пониманием африканскими лидерами «перспективности развития отношений с Беларусью».