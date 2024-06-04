Первый вице-министр нацэкономики Казахстана назначен послом в Беларуси

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил первого вице-министра национальной экономики Тимура Жаксылыкова послом в Беларуси. Об этом сообщила его пресс-служба.

"Указом главы государства Жаксылыков Тимур Мекешевич назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Республике Беларусь, постоянным представителем при уставных органах СНГ по совместительству", - говорится в сообщении.

Другим указом Токаев освободил Ерлана Байжанова от должности посла в Беларуси и постоянного представителя при уставных органах Содружества по совместительству.

Тимур Жаксылыков родился в 1968 году. Окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Казахский финансово-экономический институт и магистратуру Института политических исследований в Страсбурге. Должность первого вице-министра нацэкономики занимал с февраля 2021 года. Ранее был членом коллегии по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии.