Последнее обновление: 04.06.2024 13:07

Казахстан исключил Талибан из списка террористических организаций

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что радикальная группировка Талибан, контролирующая власть в Афганистане, исключена из списка террористических организаций. Об этом сообщила его пресс-служба.

"Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что этот режим является долгосрочным фактором", – говорится в сообщении.

Токаев пояснил, что "активное вовлечение Афганистана в межрегиональные связи" является одной из стратегических задач Казахстана. Он также призвал поддержать инициативу Казахстана по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.



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