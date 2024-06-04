Последнее обновление: 04.06.2024 13:07

Власти РФ проверяют Андрея Макаревича по статье об экстремизме

Российский Следственный комитет начал в отношении лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, объявленного в России «иностранным агентом», доследственную проверку по его беседе с пранкерами и высказываниям о войне в Украине и российских властях.

Как сообщает ТАСС, проверка начала по статье Уголовного кодекса о «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности».

13 мая известные пранкеры «Вован» и «Лексус» вывесили в интернете запись телефонной беседы с Макаревичем, в которой один из них представился президентом Украины Зеленским.

В этой беседе Макаревич изложил свои взгляды, о которых он публично заявляет и безо всякого пранка: он, в частности, неоднократно говорил в интервью, что осуждает развязанную Россией войну и поддерживает Украину.

Андрей Макаревич эмигрировал в Израиль. «Иностранным агентом» в России его объявили в сентябре 2022 года.

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