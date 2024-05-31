Последнее обновление: 31.05.2024 17:29

Германия передаст Молдове дополнительные БТР и системы для борьбы с дронами

Германия предоставит Молдове еще 14 бронетранспортеров "Пиранья-3 H", а также системы противовоздушной обороны для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, который 31 мая прибыл в Молдову с визитом.

Писториус подчеркнул, что Германия поддерживает Молдову в укреплении ее обороноспособности, пишет издание Newsmaker.

"Хочу отметить, что Германия, среди прочего, профинансирует закупку еще 14 бронетранспортеров "Пиранья" в дополнение к тем 19, которые уже поставили в Молдову", – сообщил глава Минобороны Германии.

"Мы также поддерживаем вас в области противовоздушной обороны, в борьбе с беспилотниками. Оборудование для этого, скорее всего, будет поставлено в следующем году", – добавил он.

Писториус подчеркнул, что Германия в следующем году поставит оборудование противовоздушной обороны именно для борьбы с беспилотниками.

"О больших системах ПВО мы пока не говорим. Они сейчас нужны Украине", – сказал глава немецкого оборонного ведомства.



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