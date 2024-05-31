Последнее обновление: 31.05.2024 17:29

Цена на нефть падает из-за нежелания ФРС снижать ключевые ставки

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть упали из-за комментарий представителя Федеральной резервной системы США. После его заявлений усилились ожидания, что ключевые ставки будут оставаться высокими дольше, во всяком случае пока не выйдет отчет инфляции в США. Об этом пишет Reuters.

Рынок, ожидающий решения ОПЕК+ о сокращении добычи на выходных, был обременен неожиданным ростом запасов бензина в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 3 цента до $81,83 за баррель, в то время, как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 10 центов до $77,81.

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