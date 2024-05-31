Трампа признали виновным в фальсификации деловой документации

Присяжные в суде Нью-Йорка признали бывшего президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации с целью сокрытия суммы, выплаченной бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс накануне выборов 2016 года.

Процесс на Манхэттене был историческим — Трамп стал первым бывшим президентом, признанным виновным в уголовном преступлении.

В общей сложности ему были предъявлены обвинения по 34 пунктам. Присяжные признали его виновным по всем эпизодам. Приговор бывшему президенту вынесет судья Хуан Мерчан, который председательствует на процессе. Это произойдет 11 июля.

Перед тем, как покинуть зал, Мерчан поблагодарил присяжных за то, что они уделили делу «внимание, которого оно заслуживает».

После выхода из зала заседаний Дональд Трамп дал короткий комментарий журналистам и сказал, что «это далеко не конец».

«Мы будем продолжать бороться, мы будем бороться до конца и мы победим, потому что наша страна превратилась в ад, — сказал он. — У нас больше нет прежней страны, у нас разделенный бардак».

Бывший президент также снова обрушился на действующую администрацию США, которую он винил в своем преследовании.

«Это было сделано администрацией Байдена, чтобы ранить и навредить оппоненту, политическому противнику», — добавил он.

Команда Джо Байдена, комментируя вердикт присяжных, заявила, что «никто не стоит выше закона».

«Дональд Трамп всегда ошибочно полагал, что он никогда не столкнется с последствиями нарушения закона ради своей личной выгоды. [...] Есть только один способ не допустить Дональда Трампа в Овальный кабинет: урна для голосования», — говорится в заявлении пресс-секретаря предвыборной кампании Байдена Майкла Тайлера.

Юридическая команда Трампа пока не планирует делать официальное заявление по поводу вердикта.

Как отмечает корреспондент телекомпании CNN по юридическим вопросам Пола Рид, еще до того, как начался отбор присяжных, адвокаты бывшего президента готовили стратегию для подачи апелляции.

«Это будет долгий путь», — сказала Рид.

Дональда Трампа обвиняли в фальсификации деловой документации, на основании которой осуществлялась выплата 130 тысяч долларов Сторми Дэниелс в преддверии президентских выборов 2016 года.

Дэниелс утверждала, что у них с Трампом был секс в 2006 году, и бывший адвокат президента Майкл Коэн заплатил ей, чтобы она молчала об этом.

Обвинение утверждает, что Трамп сфальсифицировал документацию, когда возместил Коэну потраченные деньги, оформив это как оплату юридических услуг.

Трамп не признал вину ни по одному из 34 пунктов обвинения, а также отрицал тот факт, что у него был секс с Дэниелс.

Во вторник стороны обвинения и защиты выступили с заключительными аргументами, попытавшись убедить присяжных в виновности или невиновности бывшего президента.

Глава юридической команды Трампа Тодд Бланш заявил, что его клиент стал жертвой шантажа со стороны порноактрисы, а также попытался поставить под сомнение показания свидетелей обвинения, главным образом Майкла Коэна, которого он назвал «величайшим лжецом всех времен».

Бланш заявил, что Трамп невиновен, а прокуратура не смогла ничего доказать.

Прокурор Джошуа Стейнгласс в ходе своего выступления возразил адвокатам экс-президента, что помимо показаний Майкла Коэна в деле существует «гора доказательств», подтверждающих вину Трампа.

«Они хотят сделать так, чтобы это дело было о Майкле Коэне, — сказал он. — Это дело о Дональде Трампе и о том, должен ли он нести ответственность за внесение ложных записей в свою деловую документацию и о том, делал ли он это, чтобы скрыть нарушения на выборах».

Именно то, что Трамп совершил одно преступление, чтобы скрыть другое — и было главным тезисом обвинения во главе с окружным прокурором Манхэттена Элвином Брэггом, который предъявил обвинения экс-президенту в прошлом году.