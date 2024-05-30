Последнее обновление: 30.05.2024 16:31

Politico предсказывает победу ультраправых на выборах в Европарламент

После выборов в Европарламент количество депутатов от ультраправых партий превысит количество депутатов от правоцентристской и проукраинской Европейской народной партии (ЕНП) президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, свидетельствует прогноз Politico.

Такое распределение мандатов еще не означает, что ЕНП, которая сегодня является крупнейшим политическим блоком в Европарламенте, займет второе место, поскольку фрагментированные крайне правые партии почти наверняка не смогут объединиться. Однако это свидетельствует о том, что Европа движется вправо.

Согласно прогнозу, ЕНП, которая стремится получить первое место на выборах на следующей неделе, рассчитывает получить 170 мандатов. В то же время две основные правые группы – "Европейские консерваторы и реформисты" и "Идентичность и демократия" – претендуют на 144 места.

В ЕП есть и другие крайне правые партии, чьи депутаты почти гарантированно пройдут в парламент. "Альтернатива для Германии", по прогнозам, получит 16 мест, а "Фидес" венгерского премьер-министра Виктора Орбана претендует на 10 мест. Французская партия "Реконкиста" претендует на пять мест, польская "Конфедерация" – на шесть, а прокремлевская болгарская партия "Возрождение" – на три.

Таким образом, количество ультраправых депутатов Европарламента возрастет до 184. Как эти ультраправые депутаты Европарламента объединятся после выборов, пока остается открытым вопросом.

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