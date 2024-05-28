Последнее обновление: 28.05.2024 18:28

Парламент Грузии преодолел вето президента на «закон об иноагентах»

Грузинский парламент большинством голосов сумел преодолеть вето, наложенное президентом Саломе Зурабишвили на спорный закон «О прозрачности иностранного влияния», более известный как «закон об иноагентах».

Принятие этого закона вызвало недовольство большой части грузинского общества, критику со стороны США и Евросоюза и привело к масштабным акциям протеста в Тбилиси.

За отмену президентского вето проголосовали 84 депутата, главным образом, из правящей партии «Грузинская мечта». Для преодоления президентского вето нужно было не менее 76 депутатских голосов из 150. Фракцию правящей партии представляют в парламенте 84 депутата.

Во вторник в ходе пленарного заседания парламента, на котором обсуждался вопрос президентского вето, между представителями парламентского большинства и депутатами от оппозиции снова разгорелась острая полемика.

Депутат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Анна Цитлидзе заявила, закон об иноагентах приведет ко многим проблемам.

«Нам закроют путь в Евросоюз, Грузии могут отказать в безвизовом сообщении с Европой. Совершенно очевидно, что западными странами будут введены против нас санкции, которые напрямую отразятся на экономике Грузии», — цитирует депутата агентство Интерфакс.

Представители правящей партии обвинили своих оппонентов в предательстве интересов Грузии.

«Вы действуете не из интересов своей страны, а из интересов зарубежных стран. Это откровенное предательство», — заявил, обращаясь к депутатам от оппозиции председатель парламента Шалва Папуашвили.



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