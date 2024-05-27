Последнее обновление: 27.05.2024 10:42

Оползень в Папуа-Новой Гвинее «похоронил заживо более 2000 человек»

Власти Папуа-Новой Гвинеи заявили, что в результате оползня в пятницу погибли более 2000 человек, и официально обратились за международной помощью.

Эта цифра примерно в три раза превышает оценку ООН в 670 человек, пишет Associated Press.

Оценки жертв сильно разнятся с тех пор, как произошла катастрофа, и пока не ясно, на каких данных основано новое заявление властей, отмечает AP.

«Ситуация остается нестабильной, поскольку оползень продолжает медленно перемещаться, создавая постоянную опасность как для спасательных команд, так и для выживших», — сообщает Reuters.

Австралия готовится отправить самолеты и другое оборудование для оказания помощи на месте оползня в Папуа-Новой Гвинее.

Около 4 тысяч человек проживали вблизи пострадавшего района, сообщила в понедельник директор группы помощи CARE International PNG Джастин МакМэхон телекомпании ABC. Точнее данных нет — последняя перепись населения проводилась в 2000 году, при этом много людей живет в отдаленных горных деревнях.



<Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование