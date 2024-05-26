Президент Грузии: Осенние выборы в парламент будут определяющими

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем обращении по случаю дня независимости страны сказала, что европейское будущее Грузии и ее независимость находятся под угрозой, и что предстоящие парламентские выборы будут иметь определяющую роль.

Зурабишвили заявила, что парламентские выборы осенью 2024 года станут для Грузии своеобразным референдумом, на котором граждане будут выбирать между европейской, демократической и независимой Грузией, или же Грузией авторитарной, более изолированной и зависимой от России.

"Будущие выборы будут иметь для этой страны такое же значение, как выборы 1918 года или референдум 1991 года, это будет историческое решение страны... Мы должны доказать себе, что можем все, и никто не сможет отобрать у нас наше будущее", – подчеркнула президент Грузии.

Она добавила, что выборы станут "тестом на демократию", который в том числе определит готовность Грузии к дальнейшей евроинтеграции.

Зурабишвили сказала, что понимает эмоции граждан, которые на фоне последних событий отчаиваются и боятся потерять те демократические достижения, которые успела получить страна, но уверена, что "грузинский народ этого не допустит".

"Независимость страны и ее европейское будущее – под угрозой. Но не поддавайтесь безнадежности... Я твердо верю: Грузию никто и ничто не вернет в прошлое... Судьба нашей страны – в наших руках. И мы сами должны найти выход", – подчеркнула президент.

Она заявила, что партнерство с Европой и США является единственным путем сохранения независимости, мира и укрепления страны, и противопоставила ту несправедливость, которую нанесла Грузии Россия, и помощь, которую ей оказали западные партнеры.

Также Зурабишвили подчеркнула, что в нынешних геополитических обстоятельствах для Грузии "нет другого решения, кроме мирных процессов".

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в своей речи назвал президента Саломе Зурабишвили "предательницей".

"Несмотря на экзистенциальные угрозы и многочисленные предательства, в том числе предательство президента Грузии, мы сохранили мир в стране за эти последние два года", – заявил Ираклий Кобахидзе.

Он покритиковал годы пребывания у власти партии Саакашвили "Единое национальное движение", заявив, что это был период "утраты независимости, авторитаризма и агентурного правления", а причиной оккупации части территории Грузии назвал "неопытность общества и предательство политиков".

Вечером 24 мая в Тбилиси состоялся масштабный протест против принятия закона об "иноагентах" и чрезмерного применения силы полицией.