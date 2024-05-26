Польша создает беспилотные войска

Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш анонсировал крупнейшее в истории укрепление восточной границы страны, а также создание нового вида войск – беспилотных.

"Это будет Балтийская линия совместно с балтийскими странами – Литвой, Латвией и Эстонией. Это будет крупнейшая в истории операция по укреплению нашей безопасности на восточной границе", – сказал глава Минобороны, сообщают польские СМИ.

Он добавил, что это будут фортификационные сооружения, но, прежде всего, самая современная техника.

"Мы создаем беспилотные войска. Беспилотники, воздушные, наземные, надводные и подводные в каждом подразделении, в каждом виде вооруженных сил будут присутствовать. Особое внимание будет уделено системам противодействия беспилотникам, системам наблюдения, системам радиолокации в восточной части нашей страны", – сказал Косиняк-Камыш.

Министр также рассказал, среди прочего, о дополнительных ресурсах для борьбы с гибридными атаками.

"Два миллиарда злотых, которые мы направляем на эти цели, предназначены для усиления безопасности солдата Войска Польского в операциях, проводимых против диверсионных действий против польского государства, включая атаки в киберпространстве", – сказал министр национальной обороны.

По его словам, стратегия строительства укреплений в рамках проекта "Щит Восток" будет объявлена в понедельник.