Белорусский рубль укрепляется к доллару на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 24 мая 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,58 копейки, или на 0,18%, до 3,1982 рубля при текущем объёме $1,3млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль растет на 0,71 копейки, или на 0,2%, до 3,5566 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 196,4 млн. российских рублей.

Курс юаня сгижается на 1,99 копейки, или на 0,45%, до 4,3919 рубля за 10 юаней при текущем объёме 3,5 млн. юаней.