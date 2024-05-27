Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 27 мая 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 1,55 копейки или 0,48%, до 3,1828 рубля при объеме торгов $2,7млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,93 копейки или 0,26% до 3,5701 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 150,6 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 2,98 копейки или 0,68%, до 4,3649 рубля за 10 юаней при объеме торгов 17,4 млн. юаней.