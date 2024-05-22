Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 22 мая 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,44 копейки или 0,14%, до 3,2042 рубля при объеме торгов $0.6млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 1.26 копейки или 0,36% до 3,5436 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 54.7 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,59 копейки или 0,13%, до 4,4100 рубля за 10 юаней при объеме торгов 1 млн. юаней.