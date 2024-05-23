Последнее обновление: 23.05.2024 17:08

Норвегия будет отказывать во въезде российским туристам

Власти Норвегии с 29 мая вводят дополнительные ограничения на въезд граждан России в страну.

Согласно постановлению правительства, россиянам, пребывающим в туристических целях, а также в целях «непервостепенной важности», будет отказано во въезде.

Отмечается, что ограничения коснутся обладателей виз, выданных как Норвегией, так и другими странами Шенгенской зоны, если они были получены до весны 2022 года, передает BBC.

Ограничения не коснутся тех россиян, которые приезжают в Норвегию или в другие страны Шенгенской зоны к родственникам, а также для учебы или по работе.

В документе отмечается, что ограничения вводятся из-за продолжающегося российского вторжения в Украину. Первые ограничения для россиян Норвегия ввела весной 2022 года. Тогда Норвегия перестала выдавать туристические визы гражданам России.

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