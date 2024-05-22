ООН приостановила распределение продовольствия в Рафахе

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) приостановило работу в городе Рафах в южной части сектора Газа. Раздавать нуждающимся еду и иные блага невозможно из-за дефицита поставок и отсутствия безопасности, а пункт распределения и склад продовольствия в Рафахе закрыты из-за военной операции Израиля в восточной части города, сообщили в БАПОР.

Армия Израиля с начала мая проводит "прицельные" наземные операции и наносят удары с воздуха по целям в Рафахе, где выявлены оставшиеся формирования террористического движения ХАМАС.

С начала мая, по данным ООН, Рафах покинули уже почти 800 тыс. человек. Они перебрались на побережье сектора Газа в лагерь "Аль-Мавази", объявленный израильскими военными "гуманитарной зоной". До начала израильского наступления в Рафахе находилось около 1,4 млн человек, преимущественно беженцев, спасавшихся от боевых действий в других районах сектора Газа.