КГК похвалился перекрытием каналов финансирования "деструктивных сил" перед выборами

Контролирующие органы Беларуси перекрыли все основные каналы финансирования "деструктивных сил", которые могут попытаться вмешаться в подготовку и проведение президентских выборов в стране в 2025 году. Об этом заявил председатель Комитета государственного контроля (КГК) Василий Герасимов на совместном заседании обеих палат белорусского парламента, где были озвучены результаты деятельности КГК за 2023 год.

"В большинстве случаев все, что надо, мы перекрыли", - заверил он.

По его словам, в борьбе с пресечением незаконных финансовых потоков и финансированием преступной деятельности Беларусь активно выходит на трансграничное сотрудничество, которое налажено с более чем десятком стран.

"Все это мы делаем. Сейчас мы заканчиваем законодательную работу по недопущению легализации доходов, добытых преступных путем", - сказал чиновник.

Очередные перевыборы Лукашенко должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, дата их проведения пока не назначена.