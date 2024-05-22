Израиль отзывает послов из Норвегии и Ирландии для консультаций

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил об отзыве послов из Норвегии и Ирландии для консультаций из-за решения стран признать Палестину.

"Израиль не будет хранить молчание перед лицом тех, кто подрывает его суверенитет и ставит под угрозу его безопасность... Сегодняшнее решение посылает сигнал палестинцам и всему миру: терроризм платит", - сказал он.

Испания, Норвегия и Ирландия готовы признать государство Палестина.

В частности, Испания признала Палестину в качестве претендента на статус отдельного государства. Совет министров одобрит это решение 28 мая, заявил премьер-министр страны Педро Санчес, выступая в парламенте.

Палестину как государство признает и Норвегия, заявил в среду, 22 мая премьер-министр страны Йонас Гар Стёре в Осло.

"Не может быть мира на Ближнем Востоке без решения, основанного на создании двух государств", - говорится в сообщении для прессы.

К такому же решению пришли в правительстве Ирландии, чей представитель заявил AFP, что этот шаг необходим, чтобы сохранить возможность решения военного конфликта с помощью создания двух полностью автономных государств - Палестины и Израиля.