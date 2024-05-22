Туск обвинил РФ в причастности к наплыву мигрантов на белорусско-польской границе

Россия причастна к организации массового наплыва нелегальных мигрантов к белорусско-польской границе. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции, трансляция которой велась на страницах канцелярии польского премьера в соцсетях.

По его словам, большинство из нелегальных мигрантов имело визы РФ.

"Свыше 90% тех, кто нелегально пересекает польскую границу, - это люди, которые обладают российскими визами. У нас теперь нет никаких сомнений в том, что Россия стоит за сбором, транспортировкой и попытками переправки через границу тысяч людей", - заявил Туск.

По данным польской Службы охраны границы, с начала 2024 года было зарегистрировано 12 тыс. попыток нелегального перехода мигрантами в Польшу со стороны Беларуси.