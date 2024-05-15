Последнее обновление: 15.05.2024 16:15

Совершено покушение на премьера Словакии

В премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли после заседания правительства, его на вертолете доставили в больницу, сообщает Aktuality.

Представитель министра внутренних дел страны Матей Нойманн подтвердил, что на главу словацкого правительства совершили покушение.

Как отмечает Denník N, выстрелы прозвучали перед домом культуры, где проходило заседание правительства, когда премьер вышел к людям.

По свидетельствам журналиста издания, он не видел инцидента, но был рядом и слышал несколько выстрелов. Затем он увидел, как охранники подняли Фицо с земли, посадили в машину и увезли.

По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, которые приветствовали его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.

Вероятного нападавшего задержала полиция, которая оцепила прилегающую территорию. В то же время людей из дома культуры эвакуировали. Охрана позаботилась о безопасности других членов правительства.



<Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование