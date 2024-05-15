В Эстонии одобрили закон об использовании замороженных средств РФ в пользу Украины

В среду парламент Эстонии (Рийгикогу) принял закон, который позволяет использовать замороженные активы российских физических лиц для компенсации ущерба, нанесенного Украине войной. Об этом сообщает Postimees.

За принятие закона проголосовали 65 депутатов Рийгикогу, трое были против.

По словам председателя Конституционного комитета Хендрика Йоханнеса Терраса, создание правового регулирования использования замороженных активов является сложной задачей, над которой работает ряд стран-союзников и международных организаций, и Эстония здесь играет роль первопроходца.

"Принятым сегодня законом Эстония предлагает механизм, который предусматривает ответственность тех людей и компаний, которые непосредственно участвуют в осуществлении агрессии или способствуют ей", – сказал он.

Инициированный правительством закон создает внутригосударственный механизм обеспечения финансовой ответственности государства-агрессора за ущерб, причиненный наиболее серьезными нарушениями международного права.

Закон позволяет использовать активы физических и юридических лиц, замороженные в рамках санкций, как авансовый платеж для возмещения убытков, которые Россия задолжала Украине.

Перед вторым чтением конституционный комитет внес поправку к проекту, согласно которой Министерство иностранных дел принимает решение об использовании имущества в качестве авансового платежа для возмещения убытков в административном порядке. В первоначальной редакции разрешение на использование имущества должно было бы запрашиваться в административном суде.