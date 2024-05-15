Власти Беларуси 3 июля выведут на парад более 6 тыс. военных

Белорусские власти 3 июля выведут более 6 тыс. военных на парад по случаю 80-й годовщины освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков во Второй мировой войне (aka День независимости).

«В военном параде примут участие более 6000 военнослужащих и около 250 единиц боевой техники. Свои парадные расчеты представит Минобороны, МВД, Государственный пограничный комитет, МЧС, Следственный комитет, кадетские училища и специализированные лицеи», - говорится в сообщении Минобороны РБ.

Также будут задействованы боевые самолеты и вертолеты.

«Для участия в параде приглашены военнослужащие из состава Вооруженных Сил иностранных государств… Финальной частью военного парада станут плац-концерт сводной роты Почетного караула и выступление сводного военного оркестра», - сказано в сообщении.