Последнее обновление: 10.05.2024 13:10

Россия частично выведет свои войска из Армении

Путин и премьер Армении Никол Пашинян согласовали в среду частичный вывод российских военных из Армении, сохранив военное присутствие РФ на границе Армении с Турцией и Ираном.

Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, Пашинян сказал, что "сегодня в связи с изменившимися условиями такой потребности больше нет".

"Поэтому... Путин согласился, и вывод наших военных, пограничников был согласован. По просьбе армянской стороны наши пограничники останутся на армяно-турецкой и армяно-иранской границе", уточнил Песков.

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