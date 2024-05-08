В Грузии продолжаются избиения оппозиционных политиков и активистов

В Грузии вечером 8 мая были совершены нападения на по меньшей мере четырех представителей оппозиции и активистов, участвующих в протестах против принятия закона об "иноагентах".

Телеканал Formula показал кадры с камеры видеонаблюдения возле дома представителя партии Саакашвили "Единое национальное движение" Дмитрия Чиковани. Его выследила возле дома и избила группа из 5 человек.

Также нападениям подверглись байкер Лаша Гвинианидзе, брат лидера партии "Гирчи – больше свободы", профессор Гия Джапаридзе и заместитель исполнительного директора грузинского филиала Transparency International Гиорги Ониани.

Неизвестные напали на них в разных частях города. Все пострадавшие после нападения нуждались в медицинской помощи.

Также сообщается, что со вторника активистам-участникам протестов против принятия скандального закона "О прозрачности иностранного влияния" звонили с неизвестных номеров и угрожали расправой, известно о десятках таких случаев. В некоторых случаях для запугивания звонили родственникам.

Директор Альянса региональных вещателей Грузии Натиа Куправшвили рассказала, что ей поступало несколько звонков с угрозами выследить ее возле дома. Первый осуществили с якобы украинского номера, следующие – с якобы немецких.

Член партии "Гирчи" Борис Челе Куруа говорит, что во время звонка ему назвали его адрес и пригрозили убийством. Похожие угрозы получил другой представитель "Гирчи" Ники Мосиашвили.

Оппозиционный телеканал Pirveli утверждает, что серию звонков организовали через колл-центры, контролируемые властями.

Представители правящей партии "Грузинская мечта" утверждают, что не причастны к этим случаям.