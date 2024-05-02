Прокитайский кандидат стал премьером Соломоновых островов

Парламент Соломоновых островов избрал премьером Джеремию Манеле, который, как ожидается, продолжит прокитайский курс своего предшественника Манассе Согаваре.

Оппозиционный кандидат Мэттью Вале набрал 18 голосов депутатов против 31 за Манеле, сообщает BBC.

Соломоновы острова занимают стратегическое положение в Тихом океане (именно здесь происходило одно из ключевых морских сражений на тихоокеанском театре Второй мировой войны – битва за Гуадалканал 1942 года).

Манеле занимал пост министра иностранных дел при Согаваре, который был известен как критик Запада. В этот период Соломоновы острова отказались от признания независимости Тайваня и установили дипломатические отношения с Пекином, а также заключили с КНР тайное соглашение об обучении полиции островного государства китайским методам работы.

Оппозиция обещала в случае прихода к власти разорвать это соглашение или как минимум сделать его достоянием гласности.

Джеремия Манеле дал понять, что он продолжит курс на сближение с Китаем, но он известен менее конфронтационным стилем, чем его предшественник, и, по мнению наблюдателей, постарается избежать обострения отношений с западными странами, прежде всего Австралией.