Власти Польши готовят реформу "активного резерва" армии

Польское военное руководство готовит реформу, предусматривающую формирование большого "активного резерва" армии, сообщает Onet.

В частности, Минобороны Польши хочет к 2039 году иметь в резерве около 150 тысяч военных, включая лиц, которые прошли обучение, принимали присягу и не достигли возраста 55 лет, а в случае офицерского состава – 63 лет.

В рамках обсуждаемой реформы в армии хотят сместить акцент на формирование активного резерва военных, которые будут прикреплены к конкретным подразделениям и обновлять навыки вместе с ними, и при этом существенно повысится качество подготовки и снаряжения.

"Сейчас мы убеждены, что возможная война будет долгой и кровавой, и большинство кадровых военных не увидят ее конца... Ее будут завершать резервисты", – отметил начальник Генштаба, генерал Веслав Кукула.

"В этой сфере в следующие 2-3 года будут большие изменения... Мы хотим сместить акцент с "пассивного резерва" на активный резерв, который постоянно имеет связь с конкретными подразделениями, участвует в их жизни... Это будет означать также изменения в качестве подготовки и доступе к оборудованию", – добавил он.

Генерал уточнил, что включение в "активный резерв" будет добровольным.