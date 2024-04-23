Последнее обновление: 23.04.2024 13:20

Белорусский рубль снижается ко всем основным валютам на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 23 апреля 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и евро, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,11 копейки или 0,03%, до 3,2526 рубля при объеме торгов $1,7млн.

Курс евро растет на 2,13 копейки или 0,62% до 3,4800 рубля при объеме торгов 0,1 млн.евро.

Курс российского рубля растет на 0,06 копейки или 0,02% до 3,4850 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 1638,9 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,03 копейки или 0,01%, до 4,4750 рубля за 10 юаней при объеме торгов 19,2 млн. юаней.

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