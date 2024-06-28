ЕС ввел санкции против "Трансконтейнера" и еще пяти физлиц и компаний из РФ

Евросоюз в пятницу включил в санкционные списки российскую транспортную компанию "Трансконтейнер", а также пять физических и юридических лиц из России в связи с военным вторжением в Украину, сообщается в Официальном журнале ЕС.

Так, под санкции, в частности, попал гендиректор "Трансконтейнера" Михаил Концерев.

"Трансконтейнер" – крупнейший в РФ оператор фитинговых платформ. Парк контейнеров составляет 141 тыс. единиц, фитинговых платформ – около 41 тыс. единиц. Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий.

Кроме того, ЕС вслед за США ввел санкции против российской компании, которая должна была выступить стороной сделки по продаже Райффайзенбанку доли в австрийском строительном концерне Strabag SE.

МКАО "Распериа трейдинг лимитед" с 28 июня включена в санкционный список, сообщает Интерфакс.

Также под санкциями отныне находится материнская компания МКАО – АО "Илиадис". Кроме того, в SDN List включены ООО "Титул" и его учредитель Дмитрий Белоглазов.

В мае "Распериа", "Илиадис", "Титул" и Белоглазов попали под санкции США – спустя всего несколько дней после того, как Raiffeisen Bank International (RBI) объявил об отказе от планов по покупке доли в Strabag.

Изначально предполагалось, что российский Райффайзенбанк приобретет 27,78% капитала компании Strabag SE у "Распериа трейдинг лимитед" за 1,51 млрд евро. После покупки пакета планировалась передача Райффайзенбанком акций Strabag его холдинговой компании – RBI, в виде дивидендов. Отказ от сделки RBI объяснил тем, что в ходе контактов с органами власти не смог получить необходимое одобрение для нее.