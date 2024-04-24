Последнее обновление: 24.04.2024 15:50

Товарищ Си в мае посетит Белград

Лидер Китая Си Цзиньпин в мае посетит Сербию, дата визита будет приходиться примерно на 25-ю годовщину удара США по китайскому посольству в Белграде во время операции НАТО в 1999 году, сообщает Bloomberg.

По словам собеседников агентства, китайский лидер остановится в балканской стране примерно 7 мая. МИД Китая не стал комментировать информацию о поездке Си в Сербию.

Си в последний раз посещал Сербию в 2016 году, он стал первым лидером Китая, который почтил память погибших на месте бывшего посольства.

Лидер Китая Си Цзиньпин собирается в мае посетить Европу. Эта поездка станет его первым визитом на континент со времен пандемии коронавируса.

Недавно СМИ сообщили, что Си также может посетить венгерскую столицу Будапешт – венгерская служба безопасности уже начала подготовку строгих мер безопасности к прибытию китайской делегации.



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