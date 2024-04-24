Великобритания отправит в Польшу истребители Typhoon

В рамках своей поддержки Великобритания направит в Польшу истребители Typhoon для защиты воздушного пространства страны.

Об этом на совместной пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском объявил глава британского правительства Риши Сунак.

Сунак рассказал, что они с Туском обсудили, среди прочего, использование замороженных российских активов, миграционное давление на польско-белорусской границе и энергетическое сотрудничество.

Британский премьер объявил, что в рамках поддержки Британия направит в Польшу истребители Typhoon для защиты польского воздушного пространства. Он добавил, что во время визита также обсуждались возможности оборонной промышленности.

"Мы строим фрегаты и новую систему обороны для защиты воздушного пространства над Польшей. Мы будем укреплять наше сотрудничество во всех форматах, чтобы мы могли вместе работать над важнейшими аспектами противовоздушной обороны", – подчеркнул Сунак.

Также во время визита в Польшу Сунак рассказал, что в новом пакете помощи Соединенного Королевства для Украины будут миллионы боеприпасов, сотни единиц техники и дальнобойные ракеты Storm Shadow.