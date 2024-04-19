Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 19 апреля 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,38 копейки или 0,12%, до 3,2719 рубля при объеме торгов $1млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,07 копейки или 0,02% до 3,4779 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 106,1 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 1,46 копейки или 0,32%, до 4,5000 рубля за 10 юаней при объеме торгов 1,2 млн. юаней.