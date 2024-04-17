Белорусский рубль снижается к доллару на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 17 апреля 2024 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 084 копейки, или на 0,26%, до 3,2838 рубля при текущем объёме $0,5млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль снижается на 0,79 копейки, или на 0,23%, до 3,4767 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 685,8 млн. российских рублей.

Курс юаня растет на 2,29 копейки, или на 0,51%, до 4,5237 рубля за 10 юаней при текущем объёме 12,6 млн. юаней.