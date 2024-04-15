Последнее обновление: 15.04.2024 11:19

В Литве 70% населения считают Россию угрозой

Семеро из десяти жителей Литвы считают, что Россия представляет реальную угрозу для нацбезопасности страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса по заказу общественного вещателя LRT.

1115 респондентов спросили, представляет ли Россия, по их мнению, реальную угрозу для нацбезопасности Литвы. 70% из них ответили, что считают Россию угрозой, из которых 29% ответили "однозначно да" и 41% – "скорее да".

Около четверти респондентов сказали, что не считают РФ угрозой, и 19% не определились с мнением или не захотели отвечать.

Единственной группой населения, где мнения существенно отличаются, оказались постоянные резиденты Литвы других национальностей. Среди них 50% не согласны, что Россия является угрозой, тогда как согласны – 31%. Среди непосредственно литовцев Россию считают угрозой 74%.

Опрос проводился 15-25 марта компанией Baltijos tyrimi, возможная погрешность не превышает 2,9 процентных пункта.



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