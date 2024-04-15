ISW: Успех Израиля подчеркивает уязвимость Украины для российских атак

Успех Израиля в отражении иранской атаки в ночь на субботу подчеркивает уязвимость Украины перед лицом ударов российских ракет и беспилотников, пишут в очередной сводке эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Удары Ирана по Израилю были аналогичны недавним ударам по Украине — российские войска регулярно проводят крупные комбинированные налеты с использованием крылатых и баллистических ракет, а также дронов.

При этом удар Ирана был гораздо менее успешным, чем недавние российские атаки по Украине — израильские системы ПВО перехватили почти все из примерно 320 воздушных целей, за исключением нескольких баллистических ракет.

Иранские дроны и ракеты должны были пересечь более тысячи километров воздушного пространства Ирака, Сирии и Иордании, что дало Израилю и его союзникам несколько часов на идентификацию, отслеживание и перехват целей.

Российские же войска запускают беспилотники и ракеты с оккупированных территорий Украины и с территории России, что дает украинским ПВО лишь небольшую часть того времени, которое Израиль использовал для успешного отражения удара.

Израиль также обладает мощной системой ПВО, в то время как возможности украинской системы противовоздушной обороны для защиты от ударов на гораздо более широкой линии фронта продолжают истощаться.

Украина не имеет возможности осуществлять перехват «воздух-воздух», как это делали Израиль и его союзники, кроме того, большая территория Украины усложняет задачу создания плотной системы ПВО, особенно на фоне задержек с предоставлением военной помощи со стороны США, заключают в ISW.