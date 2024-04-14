Последнее обновление: 14.04.2024 09:53

Израиль отбил одну из самых массированных атак беспилотниками и ракетами в истории

В ночь на 14 апреля из Ирана по Израилю были выпущены 185 ударных БПЛА, 36 крылатых ракет и 110 баллистических ракет, пишет издание New York Times со ссылкой на два израильских источника.

Эти источники заявили, что подавляющее большинство пусков было осуществлено с территории Ирана. Кроме того, пуски осуществлялись из Ирака и Йемена.

Из Ливана по Израилю было выпущено более 55 ракет, сообщает CNN

В свою очередь, израильский портал Ynet со ссылкой на неназванных израильских чиновников утверждает, что Израиль перехватил 99% «ответа» Ирана

Президент СЩА Байден считает, что атака Ирана на Израиль была безуспешной, что стало победой для еврейского государства.

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