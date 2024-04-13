Austrian Airlines прекратила рейсы в Иран из-за высокой угрозы войны

Авиакомпания Austrian Airlines до 18 апреля отменила рейсы между Веной и Тегераном из-за высокой угрозы эскалации в регионе.
Austrian Airlines, которая является "дочкой" немецкой Lufthansa, объявила об отмене всех рейсов из Вены в Тегеран и в обратном направлении, учитывая ожидаемую эскалацию. Также компания скорректирует маршруты других своих международных рейсов, которые пролегали через воздушное пространство Ирана.
"Безопасность наших пассажиров и членов экипажа является наивысшим приоритетом", – отметили в компании. Объявление появилось несколько позже, чем решение Lufthansa.
Lufthansa и Austrian Airlines – единственные западные авиалинии, которые выполняют международные рейсы в Тегеран. Большинство рейсов осуществляются компаниями из Турции и Ближнего Востока.
Перед этим в пятницу МИД Австрии вслед за Германией призвал своих граждан выезжать из Ирана.