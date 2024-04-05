Беларусь приостанавливает действие Договора об обычных вооружениях

В нижнюю палат парламента «с согласия» Лукашенко внесен проект закона "О приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе", сообщила пресс-служба Лукашенко.

«Проект закона предусматривает приостановление действия ДОВСЕ, но не означает выход Беларуси из него и прекращение осуществления в Вооруженных Силах внутренних процедур, связанных с его выполнением», - говорится в сообщении.

Указывается, что в августе 2022 года Чехия, в марте 2023 года Польша приняли решение о невыполнении договора в отношении Беларуси, в ноябре 2023 года Североатлантический совет НАТО сделал заявление о намерении государств - членов альянса, участвующих в договоре, приостановить его действие. Из ДОВСЕ также вышла и Россия.

«Приостановление действия договора государствами - членами НАТО и их союзниками фактически означает прекращение его функционирования», - сказано в сообщении.

ДОВСЕ был ратифицирован Беларусью и вступил в силу в 1992 году. Он предусматривает ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти основным категориям (танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты), а также механизмы проверки соблюдения обязательств (обмен информацией и проведение инспекций).

Обязательства Беларуси - это не превышение 100 тысяч личного состава, наличие не более 1800 танков , 2600 боевых бронированных машин, 1615 единиц артиллерии, 294 боевых самолетов и 80 боевых вертолетов.