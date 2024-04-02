Испания планирует до июля признать Палестинское государство

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил журналистам во время турне по Ближнему Востоку, что правительство планирует до июля признать Палестинское государство.

Государственное информагентство EFE, издания El Pais и La Vanguardia цитируют Санчеса, который сделал эти неформальные заявления для журналистов в понедельник поздно вечером в столице Иордании Аммане в первый день визита в Иорданию, Катар и Саудовскую Аравию.

В разговоре с журналистами Педро Санчес допустил, что вскоре в Евросоюзе будет "критическая масса", которая подтолкнет несколько государств-членов занять такую же позицию.

На заседании лидеров ЕС 22 марта премьер Испании заявил, что договорился с лидерами Ирландии, Мальты и Словении "сделать первые шаги" к признанию государства, которое провозгласили палестинцы на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газы.

Тогда он сказал, что ожидает, что признание Палестинского государства произойдет в течение текущей четырехлетней каденции парламента, которая началась в прошлом году.

В ответ Израиль заявил четырем странам, что их план является "наградой для терроризма", которая уменьшит шансы на урегулирование конфликта в Газе путем переговоров.