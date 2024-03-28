Украина и Польша создадут совместные оборонные предприятия

Украина и Польша планируют создать совместные оборонные заводы. Об этом на брифинге для медиа во время визита в Варшаву сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Оружие для Украины. Его нужно больше, мы над этим работаем. Это предполагает создание совместных оборонных предприятий на территории Украины и территории Польши. Это предполагает создание коалиций, и мы благодарны Польше за создание танковой и бронетехнической коалиции, ценим присоединение к артиллерийской коалиции", – сказал Шмыгаль, которого цитируют медиа.

Ни украинский премьер, ни его польский коллега Дональд Туск не раскрыли детали относительно потенциальных проектов.

"Украина и Польша – это стратегические союзники. У нас общие ценности, общая цель – безопасная, цветущая и мирная Европа, где раз и навсегда положен конец российскому империализму", - сказал Шмыгаль.