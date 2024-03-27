Азербайджан критикует предстоящую конференцию Армения-ЕС-США

В Азербайджане критикуют запланированную на начало следующего месяца встречу между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизада.

По его словам, действия со стороны ЕС и США "явно имеют односторонний и предвзятый характер и базируются на подходе двойных стандартов".

"Упомянутая конференция не является полностью прозрачной, ей не хватает региональной инклюзивности, и она противоречит столь необходимым процессам укрепления доверия и целостности в регионе, которые пропагандируются и поддерживаются. Она создает новые линии разграничения и так называемые сферы влияния в регионе, вместо того, чтобы поощрять армянскую сторону к добросовестным переговорам", – говорится в заявлении представителя МИД Азербайджана, которое цитирует АЗЕРТАДЖ.

Он добавил, что такая "открытая проармянская публичная манифестация Вашингтона и Брюсселя" может создать у Армении "опасную иллюзию, что ЕС и США поддержат Армению в ее возможных повторных провокациях против Азербайджана".

"В таком случае ЕС и США разделят ответственность за любые возможные дестабилизирующие действия Армении", – отметил Гаджизада.

Как известно, после возвращения Азербайджаном полного контроля над непризнанным Нагорным Карабахом между Арменией и Азербайджаном периодически происходят столкновения с жертвами и ранеными.