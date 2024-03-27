В Литве хотят признать местную Компартию преступной организацией

Литовский Сейм 26 марта одобрил законопроект, целью которого является юридическая оценка Коммунистической партии Литвы (КПЛ) как преступной организации.

За предложение признания КПЛ преступной организацией проголосовали 52 члена литовского Сейма, против – четверо, а 43 депутата воздержались, сообщает LRT.

В проекте также предусматривается, чтобы члены КПЛ, которые ранее занимали руководящие должности, были ограничены в возможностях участия в политической и дипломатической деятельности Литвы.

"После принятия этого закона Литовское государство констатирует, что Коммунистическая партия Литвы несет ответственность за сотрудничество с оккупационными властями, применение репрессивных мер против народа Литвы и самого государства", – подчеркнул один из инициаторов предложения, член фракции консерваторов Аудронюс Ажубалис.

Политик подчеркнул, что законопроект касается только оценки Компартии Литвы как юридического лица и ее руководителей, а "к рядовым членам КПЛ это не имеет никакого отношения".

В то же время член Смешанной группы членов Сейма Агне Ширинскене считает проект неактуальным, поскольку большинство лидеров Компартии Литвы уже и так не участвуют в активной политике.

Предложение объявить Коммунистическую партию Литвы преступной организацией в литовском Сейме выдвигали еще в 2018 году.